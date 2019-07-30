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Американская певица Кэти Перри признана виновной в плагиате

Суд решает, какое наказание должна понести знаменитость.

Американская певица Кэти Перри признана виновной в плагиате
Кэти Перри/instagram.com/katyperry/

Известная американская певица Кэти Перри, по сообщению журнала Billboard, признана виновной в нарушении авторских прав.

В 2014 году против нее был подан иск темнокожим рэпером-христианином Маркусом Греем. Он заявил, что Перри скопировала написанную им музыкальную составляющую песни Joyful Noise. По его мнению, Перри использовала ее при написании песни Dark Horse, которая была выпущена в 2013 году.

Певица утверждала, что никогда не слышала эту религиозную рэп-композицию. Маркус жаловался, что из-за нее была разрушена его репутация, он стал ассоциироваться с колдовством, изображенным в клипе на Dark Horse. А ведь в его песне поется об Иисусе Христе, она наполнена отсылками к Ветхому и Новому Заветам.

Теперь суд принял решение, что 34-летняя певица умышленно или неумышленно, но скопировала эту музыкальную составляющую. Какая мера пресечения будет выбрана в качестве наказания для звезды пока неизвестно, но решение должно быть озвучено на днях.

Напомним, Кэти Перри широко известна своими романами с вокалистом американской группы Gym Class Heroes Трэвисом МакКойем, с британским комиком Расселом Брендом, с американским музыкантом Джоном Майером. С британским актером Орландо Блумом она в 2017 году официально рассталась, но в феврале этого года стало известно, что пара обручилась.

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Кэти ПерриОрландо БлумРассел Бренд

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Американская певица Кэти Перри признана виновной в плагиате
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