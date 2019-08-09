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Майами дрожащим голосом попросил прощения за слова о «жирном Фадееве»

Музыкант, который сотрудничает с продюсером, заявил, что его страничку в Сети взломали хакеры.

Майами дрожащим голосом попросил прощения за слова о «жирном Фадееве»
Олег Майами принес извинения Фадееву/globallookpress.com

Музыкант Олег Майами, который последние несколько лет сотрудничает с продюсером Максимом Фадеевым, в Instagram принес ему извинения. Дело в том, что недавно на его страничке появилась странная запись: «Наргиз тоже сбежала от жирного». Пользователи посчитали, что Олег Майами занял сторону певицы в ее конфликте с продюсером.

«Сегодня восьмое августа. Вот сегодняшняя газета в подтверждение. Мой профиль в Instagram взломали хакеры. Они разместили ложную информацию о Максиме Александровиче Фадееве. Заявляю, что этот кристально чистый человек никогда не издевался над своими сотрудниками, никогда не принуждал их к сексу, никогда не изменял жене. Максим Фадеев – святой человек. Я работаю на Максима Фадеева и очень доволен своим боссом», — заявил дрожащим голосом Олег Майами, который в этот момент стоял под проливным дождем.

Отметим, что на видеозапись отреагировала модель Алена Водонаева. «Олег, так нельзя. Говорю тебе как человек, которого после долгого периода дружбы «мои друзья» оскорбляли публично. То, что Петр говорит о Павле, характеризует Петра, а не Павла», — заявила она.

Напомним, что на днях стало известно о конфликте продюсера Фадеева с одной из своих подопечных — Наргиз Закировой. У нее сорваны несколько концертов в российских городах. Лейбл MALFA прекратил сотрудничество с певицей. Теперь ей нельзя исполнять песни, написанные продюсером.

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Тэги:

Алена ВодонаеваМаксим ФадеевНаргиз ЗакироваОлег Майами

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Майами дрожащим голосом попросил прощения за слова о «жирном Фадееве»
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