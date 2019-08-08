В свой юбилей Никита Высоцкий признался, что хотел бы быть «помоложе»

В четверг, 8 августа, Никита Высоцкий отмечает 55-летие. Когда не стало отца артиста, Владимира Семеновича Высоцкого, ему не исполнилось и 16 лет. Юноше пришлось всего в жизни добиваться самому.

Наследник легендарного исполнителя с детства хотел стать актером. К этой цели он шел упорно и в итоге поступил в Школу-студию МХАТ. Высоцкий добился своего, став востребованным артистом театра и кино, а совсем недавно у него родился сын.

В день рождения Никита Владимирович согласился ответить порталу Teleprogramma.pro, ощущает ли он себя на свой возраст. По словам актера, на здоровье он не жалуется, да и в целом чувствует себя неплохо. Правда, ему хотелось бы все-таки быть «помоложе», но с годами, увы, поспорить невозможно.

«Мне объяснили, что 55 – не юбилей, а просто день рождения», – поделился Высоцкий.

Появление на свет четвертого наследника на его самоощущение, кажется, не повлияло.

«Насколько это меня молодит – пусть другие скажут, я не знаю», – признается артист.

Свой юбилей актер встретил в Екатеринбурге, где открыл новую экспозицию в музее Владимира Высоцкого.