Никите Высоцкому – 55 лет: как живет и чем занимается сын великого барда 

8 августа исполняется 55 лет актеру и режиссеру Никите Высоцкому. В это трудно поверить – ведь Владимир Семенович Высоцкий, его отец, ушел из жизни в гораздо более молодом возрасте.

Мы спросили Никиту Владимировича – как он планирует отпраздновать свой юбилей и ощущает ли он себя на свой возраст? Надо сказать, что в этом году актер в четвертый раз стал отцом, – у него родился сын.

— Мне объяснили, что 55 — не юбилей, а просто день рождения, — ответил Никита Владимирович. – Я буду в Екатеринбурге, совместно с тамошним музеем Владимира Высоцкого открываем новую экспозицию (В Екатеринбургском музее В. Высоцкого 8 августа будет открыта новая экспозиция, а в киноконцертном театре «Космос» Никита Владимирович проведет концерт песен Владимира Высоцкого, в котором примут участие Евгений Дятлов, Полина Конкина, Екатерина Гусева, а в качестве специального гостя приглашен Михаил Ефремов, — от ред.).

Что же касается возраста, то, по словам Никиты Владимировича, он себя в целом ощущает хорошо, к здоровью претензий нет, правда, хотелось бы быть помоложе, но с этим уже ничего не поделаешь: «Все неплохо!», — резюмировал актер.

А почувствовал ли он себя моложе с рождением сына? «Насколько это меня молодит – пусть другие скажут, я не знаю».

В прошлом году по всей стране проводились широкие празднования 80-й годовщины со дня рождения Владимира Высоцкого. Никита Владимирович, как известно, возглавляет фонд имени своего отца. Естественно, Фонд принимал самое непосредственное участие в организации юбилейных мероприятий. Все ли удалось из того, что было запланировано? И будут ли проводиться еще какие-то мероприятия в дальнейшем?

«Были программы, выставки, фестивали. То, в чем мы участвовали, было сделано вполне неплохо. Вообще Фонд работает постоянно, из года в год, и вот теперь открытие новой экспозиции в Екатеринбурге – тоже при участии Фонда», — пояснил Никита Высоцкий.

В следующем году планируются мероприятия к Дню памяти Высоцкого – исполнится 40 лет с трагической даты ухода «всенародного барда». «Думаю, тоже будут проекты, которые станут достаточно любопытными, живыми и интересными», — пообещал Никита Владимирович.

Что ж, нам остается только ждать новых интересных мероприятий, организованных Фондом. Мы поздравляем Никиту Владимировича Высоцкого с днем рождения и желаем как можно дольше оставаться полным сил и энергии! Пусть новые творческие замыслы реализуются успешно!

Любовь к театру пришла от отца

Впервые на постановку легендарного «Гамлета» с Владимиром Высоцким в главной роли Никита попал подростком, — естественно, его привел туда отец. Спектакль произвел на него очень сильное впечатление, и Никита понял, что тоже обязательно станет артистом.

А когда ему не было еще и 16, отца не стало. Пришлось в одночасье повзрослеть, взглянуть на жизнь другими глазами.

Упорно и последовательно добиваясь своей цели, Никита поступил в Школу-студию МХАТ, затем служил в Театре Советской Армии, выходил на сцену и других театров.

В 90-х годах вместе с коллегами – Михаилом Ефремовым, Евгением Миттой и другими – Никита Высоцкий поставил на сцене «Современника» пьесу «Еще раз о голом короле», текст которой принадлежит перу Леонида Филатова.

Талантливый киноактер

Помимо театральных работ, в «копилке» Никиты Высоцкого имеется немало и киноролей. Среди самых интересных его работ можно назвать главную роль в боевике «Призрак» — там он сыграл бывшего мастера спорта, которому приходится мстить за смерть брата, и картину «Урод», в которой актер сыграл человека, который появился на свет уже взрослым.

С приходом 2000-х Никита Высоцкий начал сниматься более активно, очень заметными стали его работы в фильмах «Жизнь продолжается», «Слушатель», «Пятница. 12», в сериале «Дом на Озерной».

Наверняка многие зрители видели Никиту Высоцкого в фильме Гарика Сукачева «Дом Солнца», где он снялся вместе с такими известными актерами, как Светлана Иванова, Дарья Мороз, Чулпан Хаматова, Иван Стебунов.

В память об отце

В 2011 году на экраны вышел фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой», снятый по сценарию Никиты Высоцкого, с Сергеем Безруковым в главной роли.

С 1996 года в Москве работает Государственный музей Владимира Высоцкого, который возглавил Никита Владимирович. А еще через год актер создал Фонд Владимира Высоцкого, целью которого стала организация концертов и других мероприятий, посвященных памяти его отца.

В трех залах музея экспонируются личные вещи и фотографии барда, здесь реконструирована обстановка его кабинета в квартире на Малой Грузинской улице. Кроме того, музей включает в себя художественную галерею, зрительный зал и библиотеку с читальным залом.

Здесь часто проводятся выступления артистов, среди которых часто можно увидеть Елену Камбурову, Александра Скляра, Гарика Сукачева и, конечно, Никиту Высоцкого.

Кстати

В Музее Владимира Высоцкого в Екатеринбурге, помимо личных вещей Владимира Семеновича, его гастрольного чемоданчика, столика из гримерной, писем, выставлен тот самый знаменитый белый «мерседес», на котором с 1976 года ездил бард. После того как Высоцкого не стало, «мерседес» переходил из рук в руки, неоднократно становился «участником» ДТП… Нашли машину в Грузии. «Мерседес» был в ужасном состоянии, на реставрацию автомобиля ушло более года.

Зато теперь посетители могут своими глазами увидеть машину, на которой когда-то ездил Высоцкий. Впрочем, самым ценным экспонатом работники музея считают не «мерседес» и даже не гитару поэта, а последнее его стихотворение – «И снизу лед, и сверху. Маюсь между…», созданное Высоцким 11 июня 1980 года. Этот документ имеет статус «Культурная ценность Российской Федерации».

Мы еще раз поздравляем Никиту Владимировича с днем рождения!