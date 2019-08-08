Прощание с Аллой Вербер могут превратить в модный показ

В память о фэшн-директоре знаменитости хотят прийти на специальную церемонию в самых роскошных нарядах.

В ЦУМе у Аллы Вербер одевались многие звезды российского шоу-бизнеса. Фэшн-директор магазина, привозившая в столицу самые актуальные коллекции одежды, могла создать для каждой певицы, актрисы или светской львицы свой неповторимый стиль.

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Конечно, неожиданная смерть 61-летнего дизайнера стала для звездной тусовки настоящим потрясением. Как личную утрату ее уход из жизни восприняли Алла Пугачева, Филипп Киркоров и многие другие артисты.

В последний путь Вербер проводят в Торонто, похороны состоятся 12 августа. Но церемонию прощания администрация ЦУМа может провести и в Москве, поэтому знаменитости, по слухам, начали готовиться к траурному мероприятию.

В память о покойной и из уважения к ней звезды постараются появиться на прощании в самых лучших нарядах из тех, что были куплены у Вербер. Как отмечает сайт «Дни.ру», там можно будет увидеть шелка, меха и другие атрибуты роскошных туалетов, что превратит церемонию в грустный, но весьма эффектный модный показ.

Аллы Вербер не стало во вторник, 6 августа. Фэшн-директор скончалась от остановки сердца, когда находилась в отпуске в Италии. Торонто был памятным для нее городом. Именно туда когда-то эмигрировали из СССР ее родители, там же она вышла замуж, сообщал портал Teleprogramma.pro.