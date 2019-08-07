Аллу Вербер похоронят в Торонто

В Италии 6 августа ушла из жизни фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер. На отдыхе ее состояние резко ухудшилось. Вербер быстро госпитализировали. Врачи делали все, чтобы спасти Аллу. Но их усилия оказались тщетны, она скончалась.
Звезды отечественного шоу-бизнеса не могли поверить, что бизнес-леди, действительно, умерла. К примеру, Эвелина Хромченко до последнего ждала опровержения. Тина Канделаки и Яна Рудковская в один голос заявили, что фэшн-директор ЦУМа ушла из жизни слишком рано.
Накануне в Сети об Алле Вербер решила высказаться и Ирена Лейбович-Смеловицкая, которая знала ее не один год. Вспоминая многолетнюю дружбу, светская львица назвала дату похорон фэшн-директора ЦУМа. Они состоятся 12 августа в Торонто.
В жизни Вербер этот город значил очень много, пишет «Комсомольская Правда». Именно там она вышла замуж за отца ее дочери Екатерины. В тот же город еще во времена СССР эмигрировали ее родители.
Напомним, по официальной версии Алла скончалась из-за обширного инфаркта. Однако с этим согласны не все. Светская львица Алена Кравец предположила, что Вербер могли отравить недоброжелатели.