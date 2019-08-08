Безруков нашел идеальные «удочки» для фанатов рыбалки

Большинство поклонников Сергея Безрукова знают, что актер обожает активный отдых. Артист часто делится в Instagram фотографиями из путешествий и неизменно заряжает подписчиков позитивом, показывая снимки красивых загородных пейзажей.

Конечно, любит Сергей и по-настоящему мужское занятие – рыбалку, на которую он готов отправиться практически по любому поводу. Недавно он продемонстрировал в своем блоге рыбу, выловленную на море в Сочи в честь Дня ВДВ, а теперь нашел идеальные «удочки» для фанатов рыбной ловли.

Безруков опубликовал в соцсети видео, записанное в бамбуковой роще. Продемонстрировав на камеру растения, он с юмором отметил, что рыбаки обязательно его поймут.

«Вспоминая рыбалку в Сочи! Специально для фанатов рыбалки… специальное видео… Дорогие мои, хорррррошие! Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!» – в своей неповторимой манере заявил артист.

Поклонники с готовностью согласились, что огромная удочка из бамбука могла бы пригодиться каждому, и пожелали Безрукову удачной рыбалки. «Суперудочка. Муж попросил 2 штучки», «Кому что, а рыбаку удочки!», «Крутая удочка из такого бамбука! Сома можно на кг 200!», «Узнаю Безрукова!», «Рыбака видно издалека», «Спасибо за ваш позитив», – высказались комментаторы.

А вы пошли бы на рыбалку с такими удочками?