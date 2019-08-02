Безруков в День ВДВ отправился на морскую рыбалку

На днях Сергей Безруков присоединился к своей семье на отдыхе. В отпуске актер, который любит бывать на море, устроил морскую рыбалку на катере в честь Дня ВДВ. Артист записал видеопоздравление российским десантникам и поделился им в Instagram.

«Никто, кроме вас! В честь праздника. Морская рыбалка. Показательно!» — прокомментировал пост Сергей.

Также он опубликовал фотографии, где хвалится своим уловом. На них Безруков с довольной улыбкой и удочкой в руке демонстрирует ведерко, наполненное пойманной мелкой рыбой. Поклонники поспешили поздравить любимого артиста и отметили, что рыбалка получилась удачной.

больше по теме Безруков поделился снимком из Сочи с трехлетней дочкой на руках Актер заявил, что ему удалось выбраться на четыре дня на Черное море.

«С праздником и вас, Сергей Витальевич, с рыбалкой», «Это пикша со ставридкой. Свежая черноморская рыбка – объедение», «Спасибо огромное! Поздравила мужа и от вашего имени (командира десантно-штурмового взвода)», – ответили Безрукову подписчики.

Напомним, в данный момент актер занят сразу в нескольких проектах. Поэтому приехать к родным, которые сейчас гостят в Крыму, ему удалось всего на четыре дня. Ранее Безруков поделился видео, где он с супругой Анной Матисон и детьми наслаждается морской прогулкой на катере.