Губерниев помогал устроить личную жизнь бывшей жене

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» признался, что сохранил прекрасные отношения с прежней супругой — спортсменкой Ольгой Богословской. Вместе они были на протяжении трех лет.

«Мы с Ольгой общаемся. У нее сейчас прекрасный муж. Мы дружим семьями. Считаю, что бывшие всегда должны быть устроены. Я помогал ей с личной жизнью. Она просила у меня совета, когда знакомилась со своим нынешним мужем, и я одобрил ее выбор», — сказал Дмитрий Губерниев.

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Также ведущий рассказал о слухах, которые витают вокруг его имени. По его словам, люди часто распространяют недостоверную информацию. «Стоит мне накрыть пледом в самолете известную ведущую, как на выходе из лайнера я узнаю, что у нас с ней скоро свадьба. А уж если я пледом укрою мужчину, то вообще хана», — заметил ведущий.

Алла Довлатова попыталась узнать, с кем же сейчас связал свою судьбу Губерниев, но тот ушел от ответа. «Личная жизнь должна быть личной. Счастье, как известно, любит тишину. Правда, когда я по утрам слушаю дома на полную громкость рок, то мое счастье не очень довольна этим фактом», — сказал Дмитрий Губерниев.