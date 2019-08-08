НОВОСТИ

Дмитрий Губерниев поделился успехами шестнадцатилетнего сына

Михаил родился у комментатора в 2002 году от брака со спортсменкой Ольгой Богословской.

Дмитрий Губерниев поделился успехами шестнадцатилетнего сына
Губерниев поделился успехами сына от Богословской/globallookpress.com

Известный спортивный комментатор телеканала «Матч-ТВ» и ведущий Дмитрий Губерниев стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии он поделился успехами шестнадцатилетнего сына Михаила. Ребенок родился от брака с известной спортсменкой Ольгой Богословской в 2002 году.

Дмитрий Губерниев. Фото
Губерниев рассказал о своем сыне и его воспитании/globallookpress.com

«Мой сын – моя гордость. Я, конечно, мечтаю, чтобы он стал лучше, чем я в этой жизни, и добился больших высот. Он неплохо учится. Скорее всего, будет поступать в гуманитарный вуз в следующем году. Он не склонен, как и я к точным наукам. Сейчас вместе со своей мамой отдыхает в Болгарии», — заметил журналист.

Как сказал Губерниев, он хочет, чтобы сын реализовал себя. Он со своей стороны будет ему во всем помогать. «Пусть старается папу переплюнуть. Правда, вряд ли он станет спортивным комментатором. У него несколько другие увлечения», — сказал Дмитрий Губерниев.

Журналист также добавил, что его сын активно занимается спортом и физкультурой. Правда, не на профессиональном уровне. «Он реально следит за собой. На днях пробежал вместе с другом десять километров. Мы, кстати, нашли друг друга в тяжелой музыке. Он, к примеру, обожает группу «Металлика». Конечно, из-за работы и постоянных разъездов я провожу не так много времени со своим сыном, но я в курсе его жизненных историй», — заметил спортивный комментатор.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваДмитрий ГуберниевМихаил ГуберниевОльга Богословская

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дмитрий Губерниев поделился успехами шестнадцатилетнего сына
Интересно?
Поделись с друзьями: