Дмитрий Губерниев поделился успехами шестнадцатилетнего сына

Известный спортивный комментатор телеканала «Матч-ТВ» и ведущий Дмитрий Губерниев стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии он поделился успехами шестнадцатилетнего сына Михаила. Ребенок родился от брака с известной спортсменкой Ольгой Богословской в 2002 году.

«Мой сын – моя гордость. Я, конечно, мечтаю, чтобы он стал лучше, чем я в этой жизни, и добился больших высот. Он неплохо учится. Скорее всего, будет поступать в гуманитарный вуз в следующем году. Он не склонен, как и я к точным наукам. Сейчас вместе со своей мамой отдыхает в Болгарии», — заметил журналист.

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Как сказал Губерниев, он хочет, чтобы сын реализовал себя. Он со своей стороны будет ему во всем помогать. «Пусть старается папу переплюнуть. Правда, вряд ли он станет спортивным комментатором. У него несколько другие увлечения», — сказал Дмитрий Губерниев.

Журналист также добавил, что его сын активно занимается спортом и физкультурой. Правда, не на профессиональном уровне. «Он реально следит за собой. На днях пробежал вместе с другом десять километров. Мы, кстати, нашли друг друга в тяжелой музыке. Он, к примеру, обожает группу «Металлика». Конечно, из-за работы и постоянных разъездов я провожу не так много времени со своим сыном, но я в курсе его жизненных историй», — заметил спортивный комментатор.