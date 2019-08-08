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30 лет назад: Винокур поделился архивным снимком с Ротару

На фотографии известной исполнительнице всего 42 года.

30 лет назад: Винокур поделился архивным снимком с Ротару
Софии Ротару исполнилось 72 года/globallookpress.com

Юморист Владимир Винокур в Instagram оригинально поздравил певицу Софию Ротару с днем рождения. Напомним, что звезде исполнилось 72 года. Он опубликовал снимок, который был сделан в далеком 1989 году. На кадре Софии Ротару 42 года. В те годы она была уже знаменитой певицей и гастролировала по всему миру.

«Сонечка! С Днём рождения! Живи долго! 1989 год — Австралия. Гастроли, помнишь? От всей моей семьи — поклон! Любим!» — заявил Владимир Винокур.

Отметим, недавно стало известно, что София Ротару даст несколько концертов в России. В частности, она выступит на «Новой волне» в Сочи. Кроме того, запланированы еще несколько выступлений в российских городах. Ранее Ротару занимала непримиримую позицию по отношению к России. Она говорила, что не поедет в нашу страну из-за присоединения Крыма.

Добавим, что София Ротару давняя подруга Аллы Пугачевой. Долгие годы именно Ротару считали второй певицей в Советском Союзе.

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Тэги:

АвстралияАлла ПугачеваВладимир ВинокурСофия РотаруСочи

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30 лет назад: Винокур поделился архивным снимком с Ротару
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