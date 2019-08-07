Басков напомнил об «огромном таланте» Ротару в ее день рождения

Софии Ротару исполнилось 72 года. В этот день в числе других звездных друзей украинскую артистку поздравил Николай Басков, который неоднократно выступал с ней в дуэте и даже как-то раз в шутку позвал замуж.

больше по теме Ротару резко обошлась с поклонником на концерте в Витебске Певица не захотела поцеловаться на сцене с преданным фанатом.

Певец поделился в Instagram снимком, на котором он и София Михайловна, обнявшись, позируют перед камерой. В подписи к фото Басков вспомнил о ярком таланте коллеги и очень тепло отозвался о ней.

«Огромный талант, яркий творческий путь, неповторимая красота и невероятное обаяние, голос, в который влюблены миллионы поклонников, что ни песня, то хит!» – обратился к Ротару «золотой голос России».

Николай по традиции пожелал имениннице долгих лет, дальнейших успехов в творчестве и поблагодарил певицу за совместную работу.

«С днем рождения!.. Спасибо за творческий тандем и дружбу», – подытожил Басков.

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, праздник Ротару провела в кругу семьи. Народная артистка СССР опубликовала в соцсети кадр, где она запечатлена вместе с внуками – 18-летней Соней и 25-летним Анатолием.

Как думаете, споют ли Ротару и Басков еще раз дуэтом?