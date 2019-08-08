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Андрей Малахов похвастался соседством с королевой Елизаветой II

По словам телеведущего, ему теперь стоит задуматься, в чем выносить мусор.

Андрей Малахов похвастался соседством с королевой Елизаветой II
Рядом с квартирой Малахова приобрела жилье королева Великобритании/globallookpress.com

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о том, что королева Великобритании Елизавета II приобрела в Москве четыре единицы элитного жилья. Общая площадь апартаментов составляет 800 квадратных метров. Все квартиры находятся в районе Хамовники, рядом с Остоженкой, в доме по Первому Обыденскому переулку. Рядом живет и популярный телеведущий.

Елизавета II. Фото
Елизавета II купила квартиры по соседству с Малаховым/globallookpress.com

При этом Малахов подчеркнул, что вообще-то Елизавета II, конечно, в этих апартаментах не бывает. Более того, неизвестно, появится ли она в них вообще. Там сейчас обитают сотрудники дипломатических миссий. Сам ведущий понимает, что королеве Великобритании есть где переночевать помимо столицы. Только в Букингемском дворце Лондона 775 комнат.

Кроме того, Елизавета II обладает поместьем в Шотландии. Жду всегда ее с распростёртыми объятиями в Сандрингемском дворце, где поселился ее супруг принц Филипп.

Андрей Малахов заметил, что ему, а также его другу музыканту Николаю Баскову и экс-супруге юмориста Евгения Петросяна Елене Степаненко, которые проживают там же, сейчас нужно более внимательно выбирать вещи, в которых они пойдут выносить мусор. Есть шанс встретить подданных Елизаветы II, которые могут пригласить к себе в гости на чашечку чая, сообщает «СтарХит».

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Тэги:

Андрей МалаховЕлена СтепаненкоЕлизавета IIНиколай Басков

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Андрей Малахов похвастался соседством с королевой Елизаветой II
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