Андрей Малахов похвастался соседством с королевой Елизаветой II

По словам телеведущего, ему теперь стоит задуматься, в чем выносить мусор.

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о том, что королева Великобритании Елизавета II приобрела в Москве четыре единицы элитного жилья. Общая площадь апартаментов составляет 800 квадратных метров. Все квартиры находятся в районе Хамовники, рядом с Остоженкой, в доме по Первому Обыденскому переулку. Рядом живет и популярный телеведущий.

При этом Малахов подчеркнул, что вообще-то Елизавета II, конечно, в этих апартаментах не бывает. Более того, неизвестно, появится ли она в них вообще. Там сейчас обитают сотрудники дипломатических миссий. Сам ведущий понимает, что королеве Великобритании есть где переночевать помимо столицы. Только в Букингемском дворце Лондона 775 комнат.

больше по теме Малахов сравнил юбилей Игоря Крутого с пирами царя Мавсола Торжество по случаю дня рождения композитора в турецком Бодруме длилось три дня.

Кроме того, Елизавета II обладает поместьем в Шотландии. Жду всегда ее с распростёртыми объятиями в Сандрингемском дворце, где поселился ее супруг принц Филипп.

Андрей Малахов заметил, что ему, а также его другу музыканту Николаю Баскову и экс-супруге юмориста Евгения Петросяна Елене Степаненко, которые проживают там же, сейчас нужно более внимательно выбирать вещи, в которых они пойдут выносить мусор. Есть шанс встретить подданных Елизаветы II, которые могут пригласить к себе в гости на чашечку чая, сообщает «СтарХит».