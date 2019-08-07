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Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская стала мамой

Свою беременность актриса тщательно скрывала от поклонников.

Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская стала мамой
Карина Разумовская/instagram.com/karina_razum/?hl=ru

Как сообщает PEOPLETALK, не разглашая своих источников, 36-летняя звезда телесериала «Мажор» Карина Разумовская родила своего первого малыша. Это мальчик. Другие подробности пока неизвестны, ведь актриса ведет крайне закрытый образ жизни.

О том, что она ожидает ребенка, не догадывался практически ни один поклонник звезды. Ее ни разу не засекли на улице папарацци, а Instagram она регулярно заполняла фото без какого-либо намека на наличие животика. Это было либо лицо Карины крупным планом, либо прошлогодние кадры, оформленные актуальным текстом.

Практически аналогичная ситуация произошла в прошлом году, когда публика внезапно узнала, что девушка тайно вышла замуж. Ее избранник, отец малыша – предприниматель Егор Бурдин. Знакомы они были еще со школьной скамьи и даже дружили в детстве. Но, когда поступили в вузы, их пути разошлись – Карина вступила в брак с актером Артемом Карасевым, Егор тоже женился.

Но, видимо, влюбленным суждено было быть вместе. На одной из случайных встреч «две погасшие свечи снова вспыхнули». И вот в июле 2018-го пара поженилась. Это произошло в Питере, без пышного торжества и кучи гостей, так как ребята явно решили жить и любить для себя, а не для публики. На Карине, к примеру, вместо пышного платья была обычная футболка, джинсы и куртка-косуха.

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Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская стала мамой
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