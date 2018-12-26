Карина Разумовская испугалась манекена во время съемок сцены родов в сериале «Мажор»

«Резиновый малыш» был очень похож на живого ребенка.

Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская пришла в тихий ужас, когда увидела манекен ребенка во время съемок картины. По сюжету, героиня Разумовской рожает ребёнка. Многих фанатов после окончания сериала интересовало был ли задействован настоящий малыш во время съемок.

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Чтобы роды в кадре выглядели естественными, был использован манекен новорожденного. Он оказался очень реалистичным. Разумовская, когда увидела младенца, даже какое-то время боялась взять его в руки. Настолько он был похож на настоящего новорождённого ребенка.

Отметим, что сериал «Мажор» произвел настоящий фурор на телевидении. Поклонники под впечатлением от сериала и с нетерпением ждут его продолжения. Добавим, что у картины, как известно, печальный итог. Главные герои погибли. Однако фанаты уверены, что их любимцы чудесным образом оживут в следующих сезонах, сообщает портал «7 дней».