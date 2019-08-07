«Страшное горе»: модница Брухунова отреагировала на смерть Вербер

Помощница юмориста Евгения Петросяна, 30-летняя Татьяна Брухунова в сторис Instagram высказалась в связи со смертью фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер. Женщина, напомним, скончалась 6 августа во время отдыха в Италии. Причиной смерти стал инфаркт.

«Страшное горе. Не стало фэшн-королевы. Алла Константиновна Вебер ушла в возрасте 61 года. Фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ», — написала Татьяна Брухунова.

Отметим, что помощница Евгения Петросяна слывет модницей. Она регулярно хвастается обновками одежды и красивыми дамскими сумочками на своей страничке в социальных сетях.

Добавим, что смерть Аллы Вербер потрясла многих российских звезд шоу-бизнеса. Дело в том, что звезда хоть и страдала на протяжении долгих лет раком крови, но никогда особенно на своих проблемах со здоровьем внимание окружающих не заостряла. Все считали, что она полностью победила болезнь. В Италии ей стало плохо после ужина. Она ела морепродукты. Врачи отвезли ее в местную клинику. На протяжении суток медики пытались спасти женщину, но в итоге все их усилия оказались тщетны.