ЗВЕЗДЫ

«Страшное горе»: модница Брухунова отреагировала на смерть Вербер

Помощница Евгения Петросяна опечалена в связи со смертью фэшн-директора ЦУМа.

«Страшное горе»: модница Брухунова отреагировала на смерть Вербер
Брухунова в шоке от смерти Вербер/instagram.com/bruhunova/

Помощница юмориста Евгения Петросяна, 30-летняя Татьяна Брухунова в сторис Instagram высказалась в связи со смертью фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер. Женщина, напомним, скончалась 6 августа во время отдыха в Италии. Причиной смерти стал инфаркт.

Алла Вербер. Фото
Брухунова отреагировала на смерть Вербер/instagram.com/bruhunova/

«Страшное горе. Не стало фэшн-королевы. Алла Константиновна Вебер ушла в возрасте 61 года. Фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ», — написала Татьяна Брухунова.

Отметим, что помощница Евгения Петросяна слывет модницей. Она регулярно хвастается обновками одежды и красивыми дамскими сумочками на своей страничке в социальных сетях.

Добавим, что смерть Аллы Вербер потрясла многих российских звезд шоу-бизнеса. Дело в том, что звезда хоть и страдала на протяжении долгих лет раком крови, но никогда особенно на своих проблемах со здоровьем внимание окружающих не заостряла. Все считали, что она полностью победила болезнь. В Италии ей стало плохо после ужина. Она ела морепродукты. Врачи отвезли ее в местную клинику. На протяжении суток медики пытались спасти женщину, но в итоге все их усилия оказались тщетны.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ВерберАлла Вербер умерлаЕвгений ПетросянИталияСмерть Аллы ВерберТатьяна Брухунова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Страшное горе»: модница Брухунова отреагировала на смерть Вербер
Интересно?
Поделись с друзьями: