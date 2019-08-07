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Экс-главред Elle назвала смерть Вербер уходом целой эпохи

Елена Сотникова считает, что фэшн-директор ЦУМа умела держать любой удар.

Экс-главред Elle назвала смерть Вербер уходом целой эпохи
Алла Вербер сильно влияла на российскую моду/globallookpress.com

Бывший главный редактор журнала Elle Елена Сотникова заявила, что со смертью фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер в России ушла целая эпоха глянца. «Вместе с Аллой Вербер ушла эпоха. Большой глянец, надежды на расцвет русской моды, ставка иностранных марок на российских покупателей», — заключила она.

Алла Вербер. Фото
Смерть Вербер не оставила россиян равнодушными/globallookpress.com

По словам Сотниковой, Алла Вербер обладала интуицией и женственностью. Она всегда излучала счастье. При этом она была очень волевой женщиной, которая могла с блеском выдержать любой удар. Кроме того, бизнесвумен обладала такими качествами, как смелость, доброта и невозмутимость.

Как считает Сотникова, именно Вербер оказала огромное влияние на развитие моды в нашей стране. Она привозила в Россию известных дизайнеров, а также все модные новинки малоизвестных брендов. При этом женщина носила платья Доменико Дольче и Стефано Габбаны, марка этих дизайнеров была ее любимой. При этом кутюрье были без ума от Вербер, которую очень уважали и ценили.

Как уверена Сотникова, в России вряд ли в ближайшие годы появится бизнесвумен такого масштаба, сообщает ТАСС. Напомним, что Алла Вербер скончалась от инфаркта в Италии. Ей был 61 год. Звезда долгие годы боролась с раком.

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Алла ВерберАлла Вербер умерлаДоменико ДольчеЕлена СотниковаСтефано Габбана

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Экс-главред Elle назвала смерть Вербер уходом целой эпохи
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