Крутой опубликовал снимок с последнего праздника в жизни Вербер

Продюсер Игорь Крутой в Instagram разместил совместный снимок с фэшн-директором ЦУМа Аллой Вербер, который был сделан несколько дней назад. Звезда отдыхала на юбилее композитора в турецком Бодруме. Ему, напомним, на днях исполнилось 65 лет.

На фотографии на заднем плане видны гости праздника. Алла Вербер довольна жизнью. Она с радостью сфотографировалась с юбиляром, который также излучает позитивную энергию. «Не верю, скорблю, помню», — подписал снимок Игорь Крутой, шокированный смертью подруги.

Отметим, что все гости праздника в турецком Бодруме отмечали, что Алла Вербер прекрасно себя чувствовала. На проблемы со здоровьем она не жаловалась. Вскоре из Турции она отправилась отдыхать в любимую курортную деревню в Италии, где и случилась трагедия.

Добавим, что официальной причиной смерти Аллы Вербер стал инфаркт. Медики не смогли помочь фэшн-директору ЦУМа. Кроме того, известно, что она больше десяти лет боролась со злокачественной опухолью.