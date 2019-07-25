От экскурсий до кутабов: Агаларов устроил Киркорову незабываемый выходной в Баку

Поп-король российской эстрады испытал на себе азербайджанское гостеприимство во всех отношениях.

Неутомимый Филипп Киркоров объездил с концертами юг России, побывал в Сочи, а оттуда прибыл в столицу Азербайджана, где открывается музыкальный фестиваль «Жара».

В Баку Киркоров прилетел на частном самолете вместе с детьми Аллой-Викторией и Мартином. Идейный вдохновитель и главный организатор фестиваля Эмин Агаларов позаботился о том, чтобы Филипп с ребятами провел насыщенный событиями выходной.

Киркоров разместил на своей странице в Instagram видео, задокументировавшее первый день в Баку звездной семьи.

«Мои дети и я провели вчера потрясающий день накануне открытия фестиваля «Жара» в Баку. Несмотря на усталость и перелет, мы испытали на себе азербайджанское гостеприимство во всех отношениях. От интереснейшей экскурсии по Старому городу и посещений известных культовых мест, как, например, легендарное место падания Андрея Миронова в фильме «Бриллиантовая рука», до кафе с вкуснейшими кутабами на улице Муслима Магомаева», — подписал Филипп видео.

Киркоров с детьми побывали также на смотровой площадке, открывающей вид на уникальные архитектурные сооружения «Пламенные башни» и набережную. Провели они и шопинг, ведь музыкант — известный модник.

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Напомним, международный музыкальный фестиваль «Жара» пройдет в Баку с 25 по 28 июля. В нем примут участие Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Эмин, Зульфия Ханбабаева, Ани Лорак, Лолита, Сергей Лазарев, Ольга Бузова, A’Studio, Aktik&Asti, Burito, Глюкоза, Monatik, Mozg и другие исполнители.