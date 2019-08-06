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Отец Децла решил официально признать внука

Жена и сын Кирилла Толмацкого не выходят на связь с его отцом.

Отец Децла решил официально признать внука
Кирилл Толмацкий скончался в феврале 2019 года. Фото: globallookpress.com

Кирилла Толмацкого не стало в феврале 2019 года, рэпер скоропостижно скончался в Ижевске, куда его пригласили выступить на частной вечеринке.

Известно, что отношения артиста с отцом, Александром Толмацким, были натянутыми. А гражданская супруга певца Юлия и его сын Антоний не горят желанием общаться с родителями исполнителя.

Как рассказал папа Децла порталу Teleprogramma.pro, спустя полгода после смерти сына он не знает, где находится 14-летний внук. Однако мужчина хочет, чтобы Антоний стал его родственником официально.

При жизни музыканта сделать это было несложно, но Юлия была против того, чтобы у мальчика по документам был отец. Возможно, девушка пошла на этот шаг для того, чтобы ей не требовалось разрешение Кирилла на заграничные поездки ребенка. Теперь же, по словам Александра, установить отцовство можно только в судебном порядке.

«Без разрешения матери суд не может назначить экспертизу ДНК, а она согласия не дает. Нам остается только ждать, что пройдет время и все переменится», – сообщил Толмацкий.

Мужчина отметил, что наследство Децла гражданская супруга и сын получить не могут. У рэпера попросту ничего не было, все его активы были записаны на мать.

Отец Децла. Фото: globallookpress.com
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Отец Децла решил официально признать внука
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