Звездные истории «У Кирилла ничего не было»: отец Децла рассказал о наследстве рэпера
Звездные истории

«У Кирилла ничего не было»: отец Децла рассказал о наследстве рэпера

Анастасия Морылева

Прошло полгода со дня смерти исполнителя, а значит, родственники могут делить имущество Кирилла Толмацкого.

Исполнитель Кирилл Толмацкий, более известный под псевдонимом Децл, ушел из жизни 3 февраля 2019 года. Со дня смерти рэпера прошло полгода, а это значит, что по закону родственники могут делить имущество легенды 90-х. Кто претендует и что осталось у Децла после смерти, портал Teleprogramma.pro  узнал у отца исполнителя, продюсера Александра Толмацкого.

«У Кирилла ничего не было»

Децл на момент смерти официально считался холостым. Его фактической женой была модель из Нижнего Новгорода Юлия Киселева, которая подарила исполнителю единственного сына Антония. Однако и мальчик, которому уже 14 лет, по документам не является сыном Кирилла. Тогда кто может претендовать на наследство?

Децл (Кирилл Толмацкий). Фото
Децл ушел из жизни в 35 лет. Фото: globallookpress.

«Наследниками являемся я и мать Кирилла Ирина, но фактически у сына ничего не было. Все его имущество записано на мать. Ни у Антония, ни у Юлии нет ничего, поэтому споров о наследстве быть не может», — рассказал порталу Teleprogramma.pro Александр Толмацкий.

Децл (Кирилл Толмацкий). Фото
Децл на заре своей карьеры с музыкантами. Фото: globallookpress.

«Без разрешения Юлии мы не можем провести экспертизу ДНК»

Однако дед Антония — Александр Толмацкий — хочет, чтобы внук был признанным. При жизни Децла это сделать было просто, гражданская жена была против. По словам продюсера, так ей было проще, как минимум, не нужно было разрешение отца на выезд за границу.

После смерти Кирилла Толмацкого ситуация осложнилась. Теперь необходимо проведение генетической экспертизы, причем в рамках судебного процесса. Иначе результаты не будут иметь юридической силы.

Децл (Кирилл Толмацкий) с женой. Фото
Децл (Кирилл Толмацкий) с гражданской женой Юлией Киселевой. Фото: globallookpress.

«Я не знаю, где сейчас Юля и мой внук. Без разрешения матери суд не может назначить экспертизу ДНК, а она согласия не дает. Нам остается только ждать, что пройдет время и все переменится», — признался Толмацкий в разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro.

Александр Толмацкий. Фото
Отец Децла продюсер Александр Толмацкий. Фото: globallookpress.

Напомним, после смерти Децла, который не общался с отцом, его родных сплотило общее горе. Но ненадолго. Вскоре Юлия рассказала, что свекровь поменяла замки в квартире, где жила семья музыканта (хотя эта квартира и принадлежала матери Кирилла Ирине). Сын Кирилла Томацкого в социальных сетях жаловался, что у них нет денег, но на контакт с родителями рэпера они не идут.

Как думаете, примирение в семье Децла возможно? И кто должен сделать первый шаг? Оставляйте свои комментарии. 

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Александр ТолмацкийАнтоний ТолмацкийДецлКирилл ТолмацкийУмер рэпер ДецлЮлия Киселева

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«У Кирилла ничего не было»: отец Децла рассказал о наследстве рэпера
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