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Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала ее развода с Алибасовым

Ольгу Шукшину беспокоит здоровье матери, а также судьба ее недвижимости.

Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала ее развода с Алибасовым
Лидия Федосеева-Шукшина с Бари Алибасовым. Фото: globallookpress.com

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной старается постоянно быть рядом с матерью и часто приезжает к ней домой. За время, прошедшее после свадьбы родительницы с Бари Алибасовым, Ольга Шукшина успела составить собственное мнение о новом муже 80-летней актрисы.

В искренность чувств продюсера Шукшина не верит. По ее словам, мама признавалась, что ни совместного быта, ни интимных отношений с создателем «На-На» у нее не было. Алибасов и его помощник появляются в квартире Лидии Николаевны, как только Ольга выходит за порог, и устраивают фотосессии за рабочим столом Василия Шукшина, копируя знаменитого писателя.

Народная артистка остается в полной растерянности после визитов этих гостей. По словам Шукшиной, ее начинает всерьез беспокоить здоровье мамы, а также судьба родовой квартиры и интеллектуальной собственности семьи. Ольга считает, что Алибасов порочит имя ее отца и твердо уверена, что пара должна расстаться.

«Лучше быть вдовой Шукшина, чем женой Алибасова. Поэтому я требую развода», – цитирует Ольгу Шукшину «Собеседник».

Отметим, с сестрой Марией младшая дочь Шукшина не общается. А внук писателя Василий поссорился с бабушкой, сообщал портал Teleprogramma.pro. По словам молодого человека, за последнее время Лидия Николаевна сильно изменилась, причем не в лучшую сторону.

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Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала ее развода с Алибасовым
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