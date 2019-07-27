Внук Федосеевой-Шукшиной рассказал о ссоре с бабушкой

Известный писатель, актер и режиссер Василий Шукшин был женат несколько раз. После его смерти многочисленные родственники великого человека часто становились героями ток-шоу. Внук актера Василий держится в стороне от скандалов. Он не хочет жить в Москве, поэтому остановился в маленьком городке Ивановской области.

Со многими родственниками Василий не общается. Особенно не сложились отношения с бабушкой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Мужчина заметил, как сильно изменилась родственница за последнее время. После того, как Василий стал участником скандала с бабушкой, он зарекся приезжать в Москву.

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Лидия Федосеева-Шукшина пригласила внука пожить в квартиру несколько лет назад. Василий обрадовался и позвал в гости друзей. Артистке это не понравилось – она подослала людей, которые хотели запугать их. С тех пор Василий поссорился с Федосеевой-Шукшиной.