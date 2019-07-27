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Внук Федосеевой-Шукшиной рассказал о ссоре с бабушкой

После скандалов Василий Шукшин не общается с артисткой.

Внук Федосеевой-Шукшиной рассказал о ссоре с бабушкой
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: globallookpress

Известный писатель, актер и режиссер Василий Шукшин был женат несколько раз. После его смерти многочисленные родственники великого человека часто становились героями ток-шоу. Внук актера Василий держится в стороне от скандалов. Он не хочет жить в Москве, поэтому остановился в маленьком городке Ивановской области.

Василий Шукшин . Фото
Внук Федосеевой-Шукшиной не общается с ней. Кадр из докфильма «Василий Шукшин. Душе нужен праздник»

Со многими родственниками Василий не общается. Особенно не сложились отношения с бабушкой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Мужчина заметил, как сильно изменилась родственница за последнее время. После того, как Василий стал участником скандала с бабушкой, он зарекся приезжать в Москву.

Лидия Федосеева-Шукшина пригласила внука пожить в квартиру несколько лет назад. Василий обрадовался и позвал в гости друзей. Артистке это не понравилось – она подослала людей, которые хотели запугать их. С тех пор Василий поссорился с Федосеевой-Шукшиной.

«Лидия Николаевна вжилась в образ, она потеряла себя. Я понимаю, что бабушка есть, но она где-то там. Я ее не знаю и не смогу узнать», — признался Василий Шукшин в документальном фильме «Василий Шукшин. Душе нужен праздник».

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Внук Федосеевой-Шукшиной рассказал о ссоре с бабушкой
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