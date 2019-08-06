Старший сын Анджелины Джоли будет учиться в Сеуле

44-летней Анджелине Джоли придется смириться с тем фактом, что ее старший сын Мэддокс вырос и уедет учиться далеко от дома. От Сеула до Лос-Анджелеса, где актриса купила за 20 миллионов долларов дом для себя и детей, 10 часов лета. Однако, как уверяют источники, близкие к звездной семье, это не помешает матери, братьям и сестрам Мэддокса приезжать к нему в Южную Корею.

О том, что юноша будет учиться в южнокорейском университете Енсе на факультет биохимии, стало известно еще в ноябре прошлого года, когда Джоли приезжала в эту страну вместе с сыном по делам благотворительности. Тогда Анджелина и Мэддокс посетили университет Енсе, пообщались с преподавателями и студентами. Юноше вуз и город настолько понравились, что он решил провести студенческие годы именно в Южной Корее.

Известно, что Мэддокс очень интересуется культурой этой страны и изучает корейский.

«Анджелина невероятно гордится сыном. Она будет очень скучать», — приводит цитату источника People.

Другой источник сообщил изданию Hollywoodlife, что это лето выдалось «горько-сладким» для Джоли, которая испытывает сентиментальные чувства по поводу того, что ее мальчик вырос и ей придется с ним расстаться.

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Напомним, Мэддокса Анджелина усыновила в 2000 году. Мальчик родился в Камбодже и изначально носил имя Рат Вибол. Когда Мэддоксу было семь месяцев, Анджелина усыновила его и забрала с собой в США.