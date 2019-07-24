Анджелина Джоли в бежевом макси-платье прошлась с детьми по магазинам

Актриса приехала в торговый центр в Лос-Анджелесе, где ее и засняли папарацци.

Анджелина Джоли в апреле этого года официально развелась с Брэдом Питтом. За их бракоразводным процессом поклонники следили целых два с половиной года. В итоге все шестеро детей остались жить с матерью. Несмотря на слухи, что актриса не идеальная родительница и даже позволяет своим наследникам употреблять алкоголь, сама женщина на публике демонстрирует лишь положительные качества и выглядит как примерная мать.

Не так давно Джоли побывала в Париже, где приняла участие в съемках рекламой кампании. Актриса успела в свободное время увидеться со своей крестной мамой Жаклин Биссет, а также уделить время детям, которые приехали в столицу Франции вместе с ней. Вернувшись в Лос-Анджелес, Анджелина была замечена на парковке торгового центра Westfield Century City.

Звезда кино прошлась по магазинам с дочками: 14-летней Захарой и 11-летней Вивьен. Джоли выглядела очень стильно в бежевом платье-макси свободного кроя и сандалях в тон. Образ она дополнила коричневой сумкой и солнцезащитными очками. В руках актриса несла плащ. Наследницы знаменитости выглядели просто, но при этом и модно. Захара облачилась в светло-голубой комбинезон и белые кроссовки, а Вивьен — в джинсы, футболку и кеды.

Анджелину сопровождал молодой человек. По всей видимости, это один из друзей звезды. Видно было, что актриса и ее наследница немного устали. Похоже, что поездка до торгового центра их утомила. Напомним, что ранее инсайдеры сообщили, что этим летом дети актрисы проведут с Питтом. Якобы из-за съемок в картине «Те, кто желают моей смерти» Джоли пошла на уступки. Однако пока наследники больше проводят времени с ней, чем с отцом.

А вы считает правильным, что она сама заботится о детях?