Максим Галкин ответил на травлю в Сети стихотворением Киплинга

Телеведущий Максим Галкин в Instagram опубликовал одно из самых известных стихотворений писателя Редьярда Киплинга «Если». Судя по всему, таким образом юморист ответил на травлю в Сети, которая развернулась после того, как он высказал свое мнение о пожарах в Сибири. В стихотворении, в частности, есть такие строки:

«О, если ты спокоен, не растерян,

Когда теряют головы вокруг,

И если ты себе остался верен,

Когда в тебя не верит лучший друг,

И если ждать умеешь без волненья,

Не станешь ложью отвечать на ложь…»

Напомним, что телеведущий пошел вразрез с мнением большой части жителей России и популярных звезд шоу-бизнеса. Он заявил, что бороться нужно не с последствиями пожаров, а с причинами. При этом он заметил, что леса в России горят каждый год, но почему-то именно в этом году стало модным об этом говорить в Сети. Многих звезд шоу-бизнеса, кто высказывался о пожарах, он назвал «гламурными девицами», которые просто лишний раз напоминают о своем существовании.

Кстати, Максима Галкина в этом вопросе поддержал его давний друг поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Он заявил в Instagram, что подписывается под каждым словом ведущего. Ему также непонятна истерия, которая поднялась в связи с пожарами в обществе.