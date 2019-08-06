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Кудрявцева поздравила экс-возлюбленного Лазарева с выходом клипа о несчастной любви

Певец на днях представил новое романтическое произведение.

Кудрявцева поздравила экс-возлюбленного Лазарева с выходом клипа о несчастной любви
Кудрявцева поздравила с новым клипом Лазарева/globallookpress.com

Телеведущая Лера Кудрявцева не забыла поздравить своего бывшего возлюбленного певца Сергея Лазарева с выходом нового клипа. В сторис Instagram она написала: «Сереня. Поздравляю с выходом нового клипа. Летнее настроение. Всем смотреть».

Новый клип Лазарева. Фото
Кудрявцевой понравился клип Лазарева/instagram.com/leratv/

Напомним, что на днях Сергей Лазарев выпустил клип на свою песню «Лови». В нем рассказывается о несчастной любви. Судя по всему, Лере Кудрявцевой данное произведение напомнило об их романе. Звезды, напомним, были вместе на протяжении пяти лет. Причем Лера Кудрявцева позже рассказывала, что ее такие отношения с певцом полностью устраивали. Ей нравилось жить с ним «гостевым браком». Даже после расставания они сохранили дружеские отношения.

Напомним, что сейчас Лера Кудрявцева живет с хоккеистом московской команды «Динамо» Игорем Макаровым. Он на 15 лет моложе супруги. Год назад у пары родилась дочь Маша, воспитанием которой они сейчас и занимаются.

Что касается Сергея Лазарева, то у него также есть ребенок — сын Никита. Правда, музыкант не рассказывает о его матери. Певец, как известно, не любит комментировать свою личную жизнь.

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Игорь МакаровЛера КудрявцеваНикита Лазаревновый клипСергей Лазарев

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Кудрявцева поздравила экс-возлюбленного Лазарева с выходом клипа о несчастной любви
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