Может себе позволить: Кудрявцева заказала на ужин пиццу

48-летняя Лера Кудрявцева не комплексует из-за фигуры. Знаменитость лакомится вечерами пиццей, игнорируя диеты. Ранее супруга хоккеиста Игоря Макарова признавалась, что по ночам у нее возникает желание испечь что-нибудь вкусненькое для домашних. Кудрявцева балует мужа пирогами и другими кулинарными изысками.

Августовским пятничным вечером ведущая программы «Секрет на миллион» заказала пиццу с сыром и помидорами для позднего ужина. Лера Кудрявцева не скрывает: она обожает мучное и в особенности хлеб.

В августе прошлого года супруга Игоря Макарова во второй раз стала мамой. Она подарила избраннику дочку Марию. Спустя несколько недель после родов Лера Кудрявцева улетела на сочинский фестиваль «Новая волна». Из-за плотного рабочего графика и отсутствия полноценного отдыха новоиспеченная мамочка с легкостью избавилась от лишних килограммов. При этом телеведущая на все вопросы отвечала: лишние килограммы есть, но выручает хорошее корректирующее белье.