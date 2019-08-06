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«Папочка любимый!»: Лиза Галкина продемонстрировала чувства к отцу

Дочь певицы Аллы Пугачевой без ума от своих родителей.

«Папочка любимый!»: Лиза Галкина продемонстрировала чувства к отцу
Лиза Галкина очень рано начала говорить/instagram.com/elizaveta_galkinaaa/

На фанатской страничке дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Лизы Галкиной появилось архивное видео. На кадрах девочке всего полтора годика, но она уже достаточно бойко разговаривает. На видеозаписи отец Лизы Галкиной сидит с ребенком на диване. Кругом огромное количество игрушек.

«Что-то ты в продуктах валяешься. Это что? Так давай сейчас резать перец. Папа сейчас с тобой будет резать перец. Давай режь. Разрезали перец», — говорит Максим Галкин. Лиза ловко управляется с игрушками, которые ей дает отец. У девочки красивые белокурые длинные волосы, что сразу бросается в глаза.

Далее наступает самый трогательный момент видеозаписи. Максим Галкин держит девочку на коленях. Она произносит: «Дай, дай, дай». Телеведущий просит девочку сказать «папа» и она говорит это важное для любого отца слово. «Скажи, папочка любимый», — продолжает Максим Галкин. «Папочка любимый!» — красиво произносит Лиза Галкина.

В конце видеозаписи на кадрах появляется мать ребенка певица Алла Пугачёва. Она ловко раскачивает Лизу на детском стульчике. «Эх, раз», «Эх, раз», — произносит Примадонна под непрекращающийся детский смех.

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Алла Пугачеваархивное видеоЛиза ГалкинаМаксим Галкин

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«Папочка любимый!»: Лиза Галкина продемонстрировала чувства к отцу
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