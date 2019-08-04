Лиза Галкина стала очень похожа на звездную маму

На фанатской страничке дочери певицы Аллы Пугачёвой Лизы Галкиной в Instagram появилось две фотографии. На одной из них пятилетняя девочка, а на второй — Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. Надо отметить, что с каждым годом ребенок становится все больше похож на свою звездную маму. Девочка растет настоящей красавицей, от которой, как известно, без ума миллионы россиян.

В комментариях пользователи отметили, что дочь Аллы Пугачевой – копия мамы в юности. Особенно многих умилила подпись под снимком: «Ты мое счастье, мама». Многие заметили, что любая женщина мечтает услышать эти важные и очень красивые слова от своего ребенка.

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Напомним, что Лиза Галкина и ее родной брат-близнец Гарри родились в 2013 году от суррогатной матери. Алла Пугачёва и ее супруг, телеведущий Максим Галкин, окружили своих детей заботой и вниманием. Юморист, к примеру, регулярно выкладывает забавные ролики, где главными действующими лицами становятся его милые дети.

Нынешнее лето звездное семейство, как и несколько предыдущих лет, проводит на рижском взморье в латвийской Юрмале. Известно, что там они снимают огромную виллу на лето. При этом особняк семья не покупает, потому что в этом нет особой необходимости. Зимой они в Латвию не ездят.