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Лиза Галкина стала очень похожа на звездную маму

Девочка, которой всего пять лет, растет настоящей красавицей.

Лиза Галкина стала очень похожа на звездную маму
Алла Пугачева без ума от своих детей/instagram.com/elizaveta_galkinaaa/

На фанатской страничке дочери певицы Аллы Пугачёвой Лизы Галкиной в Instagram появилось две фотографии. На одной из них пятилетняя девочка, а на второй — Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. Надо отметить, что с каждым годом ребенок становится все больше похож на свою звездную маму. Девочка растет настоящей красавицей, от которой, как известно, без ума миллионы россиян.

В комментариях пользователи отметили, что дочь Аллы Пугачевой – копия мамы в юности. Особенно многих умилила подпись под снимком: «Ты мое счастье, мама». Многие заметили, что любая женщина мечтает услышать эти важные и очень красивые слова от своего ребенка.

Напомним, что Лиза Галкина и ее родной брат-близнец Гарри родились в 2013 году от суррогатной матери. Алла Пугачёва и ее супруг, телеведущий Максим Галкин, окружили своих детей заботой и вниманием. Юморист, к примеру, регулярно выкладывает забавные ролики, где главными действующими лицами становятся его милые дети.

Нынешнее лето звездное семейство, как и несколько предыдущих лет, проводит на рижском взморье в латвийской Юрмале. Известно, что там они снимают огромную виллу на лето. При этом особняк семья не покупает, потому что в этом нет особой необходимости. Зимой они в Латвию не ездят.

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Алла ПугачеваГарри ГалкинЛиза ГалкинаМаксим ГалкинЮрмала

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Лиза Галкина стала очень похожа на звездную маму
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