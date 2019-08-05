«Я не был на митинге»: Ефремов прокомментировал дебош в Москве

После происшествия в центре Москвы, где пьяный актер Михаил Ефремов пытался разогнать сотрудников полиции, Teleprogramma.pro поинтересовалась у артиста, что он делал в тот день и какие претензии имел к стражам порядка, приехавшим разобраться с несанкционированным митингом.

«Я не был на митинге, — уверенно заявил Михаил Олегович изданию. — Не читал пока никакие новости и не знаю, откуда это могли взять».

А тем временем по сети гуляет видео, на котором мужчина с внешностью и голосом 55-летнего Михаила Ефремова настойчиво убеждает сотрудников МВД уехать с места происшествия. Гражданин даже подошел к одному из силовиков и сказал в его мегафон, чтобы полицейские поскорее сворачивались. Задерживать артиста стражи порядка не стали, но и с места не сдвинулись. Мужчина зря старался убедить их разойтись.

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Напомним, Заслуженный артист России уже не раз был уличен в пьяных выходках. Бывало, что и на сцену актер выходил подшофе. Заканчивалось это, естественно, скандалами.

А вы готовы простить такому артисту пьяные выходки?