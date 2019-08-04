Пьяный Ефремов попытался разогнать полицейских, приехавших на митинг в Москве

Актеру даже удалось на несколько секунд завладеть мегафоном одного из сотрудников.

В Сети появилось видео происшествия с полицией в центре Москве, в котором участвовал известный актер Михаил Ефремов. Инцидент произошел 3 августа. Стражи порядка приехали разобраться с несанкционированным митингом, но на месте столкнулись с выпившим 55-летний артистом, который вознамерился разогнать силовиков.

Употребляя в речи нецензурные слова, Ефремов обратился к правоохранительным органам. Затем он подошел к одному из сотрудников, попросил у него мегафон и начал вещать на всю улицу.

«А ну-ка, расходитесь!» — успел сказать актер, перед тем, как у него забрали устройство.

После он признался полицейским, что находится в пьяном состоянии, и еще раз потребовал, чтобы они уехали.

Все это действо было заснято на мобильный телефон, позже видео опубликовал портал Life.ru.

Добавим, что Ефремов является Заслуженным артистом РФ, на его счету более сотни блистательных ролей в театре и кино, но из-за выпивки нередко попадает в подобные ситуации.

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