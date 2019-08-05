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Не только Волочкова: 6-летний сын Рудковской показал продольный шпагат

Даже на каникулах Евгений Плющенко следит за тем, чтобы Гном Гномыч «не растерял» спортивную форму.

Не только Волочкова: 6-летний сын Рудковской показал продольный шпагат
Яна Рудковская с сыном Сашей (Фото: Globvallookpress.com)

6-летний Саша Плющенко в компании родителей проводит августовский отпуск на Сардинии. На личной страничке в Instagram мама юного спортсмена — Яна Рудковская опубликовала свежий кадр с сыном. Гном Гномыч вслед за Анастасией Волочковой продемонстрировал свою растяжку, сев на продольный шпагат.

Саша Плющенко показал поперечный шпагат (Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial)

Примечательно, что отец мальчика — олимпийский чемпион Евгений Плющенко — настаивает на том, чтобы Саша не пропускал разминок даже на каникулах. Ведь без ежедневных тренировок малыш вполне может «растерять» спортивную форму.

В одном из интервью Яна Рудковская призналась, что приучается детей к самостоятельности. Это касается и старших наследников бизнесвумен — сына Николая и пасынка Андрея. Возлюбленная Евгения Плющенко уверена: родители не должны бесконтрольно снабжать своих чад деньгами на карманные расходы. Яна надеется, что когда ее дети вырастут, то смогут самостоятельно обеспечивать свои семьи.

Мама Гном Гномыча не скрывает: ее младший сын знает, что такое ремень и темная комната. Правда, применять подобные методы наказания по отношению к Саше им с Евгением приходится очень редко.

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Тэги:

Евгений Плющенкозвездные детиСаша ПлющенкоЯна Рудковская

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Не только Волочкова: 6-летний сын Рудковской показал продольный шпагат
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