Victoria’s Secret впервые пригласила модель-трансгендера

А накануне компания заявила, что отменяет в этом году свое легендарное шоу.

Сенсационные новости от Victoria’s Secret в последнее время приходят с завидной регулярностью. Недавно в компании сообщили, что в этом году они отказываются от проведения своего легендарного шоу. Теперь же рассказали о том, что бренд впервые в своей истории будет сотрудничать с трансгендерной моделью.

Это Валентина Сампайо, ей 22 года. И такая крупная победа для нее уже не первая. Пару лет назад она уже «засветилась» на обложке французского издания Vogue. Кстати, и там она оказалась первым трансгендером.

«Никогда не прекращайте мечтать», — так в своем Instgaram прокомментировала новость сама Сампайо.

Источники издания Daily Mail утверждают, что это решение стало последствие скандала, разгоревшегося в прошлом году, когда один из представителей Victoria’s Secret заявил, что такие модели вряд ли когда-нибудь появятся в их шоу, потому что им там не место. Бучу по этому поводу подняло ЛГБТ-сообщество. Именно его влияние стало причиной падения рейтингов показа и отмены очередного шоу.