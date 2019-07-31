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Шоу не будет: Victoria’s Secret впервые отказались от масштабного показа

Одна из «ангелов» поделилась печальной новостью с прессой.

Шоу не будет: Victoria’s Secret впервые отказались от масштабного показа
Victoria's Secret шоу в 2018 году прошло в Нью-Йорке. фото: globallookpress.com

Один из самых известных брендов нижнего белья Victoria’s Secret славится своими грандиозными шоу. Каждый год компания устраивала не просто дефиле, а целое представление на подиуме. Точеные модели, которых прозвали «ангелами», выхаживали по подиуму в пикантных нарядах и причудливых крыльях в тот момент, когда рядом выступала приглашенная знаменитость. В 2018 году показ прошел в Нью-Йорке. Тогда на подиум в качестве модели этого бренда в последний раз вышла Адриана Лима.

Как оказалось, в этом году поклонники не увидят нового грандиозного шоу Victoria’s Secret. Выяснилось, что дефиле было отменено. Этой информацией поделилась австралийская модель Шанина Шейк. Она рассказала изданию The Daily Telegraph, что показа мод не будет в 2019-м, что очень сильно ее огорчило.

«Это то, к чему я не привыкла, потому что каждый год в это время я тренируюсь для показа в роли ангела. Но я уверена, что в будущем что-то изменится», — поделилась девушка.

Шанина также предположила, что отказ от шоу может быть связан с тем, что менеджеры трудятся над брендингом и новыми способами создания шоу. Модель подчеркнула, что, по ее мнению, это шоу и так лучшее в мире. Тем временем представители бельевого бренда на запросы СМИ пока не отвечают, пишет Marie Сlaire.

Напомним, что Victoria’s Secret Show в прошлом году получило самые низкие рейтинги за всю историю проведения показа. И это при том, что в нем участвовали такие знаменитые модели, как Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Бехати Принслу, Джиджи Хадид, Адриана Лима и не только. Ко всему прочему, позже стало известно, что 53 магазина этого бренда будут закрыты в течение года.

А вы смотрите показы Victoria’s Secret?

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Шоу не будет: Victoria’s Secret впервые отказались от масштабного показа
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