Шоколатье рассекретил любимые конфеты Елизаветы II

Поставщиком сладостей для двора Ее Величества является компания со 144-летней историей.

В новом докфильме канала Channel 5 «Чудесный мир шоколада» шоколатье из фирмы Charbonnel et Walker рассекретил любимые конфеты Ее Величества.

У компании есть Королевская грамота, которая дает право поставлять товары членам королевской семьи. Документ был выдан в 1970 году.

Глава Charbonnel et Walker — шоколатье Адам Ли отметил, что Елизавета II является их самым важным клиентом. Компания находится в фешенебельном районе Мейфер в самом центре Лондона и производит шоколад уже на протяжении более 140 лет.

«Оскар Уайлд был большим нашим поклонником и даже написал о нас в одной из своих книг. Заходила к нам и одна из современных кумиров — Тейлор Свифт. Любопытно, что она любит те же конфеты, что и королева»,- рассказал он.

Ли отметил, что согласно Королевской грамоте, они не имеют право раскрывать вкусы Ее Величества.

«Скажем так, королева предпочитает цветочный шоколад. Я уверен, что ознакомившись с нашим ассортиментом, вы сами сможете вычислить ее любимые конфеты», — отметил он.

Исходя из «вводных данных» можно сделать заключение, что Елизавета II любит конфеты с начинкой со вкусом розы и фиалок.

Они делаются из темного шоколада, а в помадку добавляются розовое и фиалковое масла. Сверху изделие украшается лепестком розы или фиалки, в зависимости от начинки.

Коробка с 60 такими конфетами стоит 65 фунтов стерлингов, пишет Express.