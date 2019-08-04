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Звезда «Битвы экстрасенсов» Райдос объяснила, к чему снится Москва

Победительница 16-го сезона телешоу уверена, что это знак перемен.

Звезда «Битвы экстрасенсов» Райдос объяснила, к чему снится Москва
Виктория Райдос/instagram.com/viktoriaraidos/?hl=ru

Финалистка 16-й «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос считает, что умеет толковать сны. Во время прямого эфира в Instagram ее подписчики  попросили  объяснить, к чему снится Москва.

Столица может появиться в сновидениях к целому потоку новых ярких впечатлений, которые будут связаны с какими- то глобальными переменами.

«Это может быть, что угодно: отправление в новый путь, новая работа, начало новой семейной жизни… И это новое будет длительным, точно не на один день», — сказала звезда телешоу.

По ее мнению, если снятся конкретные символы Москвы, вроде Кремля или Красной площади, это принесет финансовую прибыль, либо повышение в должности, успех в делах. Если человеку снится, что он находится в столице в приятной шумной компании, это значит, что он добьется признания своих заслуг и умений.

Напомним, ранее Райдос предлагала подписчикам перед сном честно задавать себе внутренние вопросы, которые больше всего их волнуют. Сон, по ее мнению, обязательно даст ответ на эти вопросы, отражая подсознание человека.

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Звезда «Битвы экстрасенсов» Райдос объяснила, к чему снится Москва
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