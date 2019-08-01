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Звезда «Битвы экстрасенсов» Райдос объяснила, как толковать сны

Она уверена, что ночью подсознание делает людям подсказки.

Звезда «Битвы экстрасенсов» Райдос объяснила, как толковать сны
Виктория Райдос/ instagram.com/viktoriaraidos/?hl=ru

Экстрасенс Виктория Райдос научила своих подписчиков в блоге толковать сны. Она уверена, что сновидения нам даются не просто так. Если уметь их видеть и правильно на них реагировать, жизнь станет проще и понятнее.

«Во сне важно все. Особенно те детали, которые вы можете отчетливо воспроизвести сразу после своего пробуждения», — сказала она. Поэтому, если вы проснулись и смогли воспроизвести яркие моменты сновидений, нужно сосредоточиться на них и понять, к чему нам даны эти образы.

Есть в толковании снов, по мнению победительницы 16-й «Битвы», и определенный психологический момент. Наше подсознание, считает она, всегда ищет ответы на поставленные ему вопросы. И особенно оно активно ночью, во время сна. Поэтому, если у человека есть какая-то неразрешенная задача, все, что ему нужно, это честно поговорить с самим собой – задать себе вопрос, конкретно сформулировать свою проблему. Ответ обязательно придет во сне, уверяет экстрасенс.

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Звезда «Битвы экстрасенсов» Райдос объяснила, как толковать сны
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