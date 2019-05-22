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Сын Вилли Токарева отказывается говорить о госпитализации отца

Представители артиста держат глухую оборону.

Сын Вилли Токарева отказывается говорить о госпитализации отца
Вилли Токарев / Global Look Press

22 мая появилась новость: известный шансонье Вилли Токарев находится в реанимации, за его жизнь борются врачи. По данным СМИ, 84-летний исполнитель самостоятельно обратился в одну из московских клиник, однако там ему резко стало хуже.

До самого Вилли Токарева, как и до его представителей, дозвониться 22 мая не получается. Поэтому портал Teleprogramma.pro обратился за подробностями к его сыну Антону.

Однако и сын исполнителя не стал обсуждать состояние здоровья своего отца с журналистами. Антон Токарев даже не захотел подтвердить или опровергнуть информацию о нахождении папы в больнице.

«Я не даю никаких комментариев, правда. Я понимаю, что это ваша работа, я бы с удовольствием вам помог, но не могу», — добавил Антон.

Корреспонденты портала Teleprogramma.pro полагают, что если бы с Вилли Ивановичем было все в полном порядке, то его сын смог бы опровергнуть данные о госпитализации отца.

Вилли Токарев родился 11 ноября 1934 года в Адыгее. Российским слушателям он известен как исполнитель песен в стиле шансон.

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Сын Вилли Токарева отказывается говорить о госпитализации отца
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