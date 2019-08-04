НОВОСТИ

В Сети нашли «5 отличий» на новом снимке Яны Рудковской

Пользователи считают, что продюсер выдала прошлогоднее фото за новый кадр с помощью фотошопа.

В Сети нашли «5 отличий» на новом снимке Яны Рудковской
Яна Рудковская игнорирует замечания хейтеров. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

Яна Рудковская дала своим подписчикам в Instagram повод для критики, опубликовав совместный снимок с мужем Евгением Плющенко на яхте. Внимательные фолловеры не поленились пролистать ленту продюсера вниз и заметили, что аналогичный снимок звезда уже публиковала в ровно год назад. Правда, тогда купальные костюмы и очки на Яне Рудковской и Евгении Плющенко были другого цвета. Это натолкнуло подписчиков на мысль, что знаменитость раскрасила свой снимок с помощью фотошопа и выдала его за новый кадр.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко на яхте. Фото
Яну Рудковскую уличили в использовании фотошопа. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

«Мне кажется, что уже в том году было такое же фото на яхте? Как-то надоедливо», – высказали мнение фолловеры.

Подписчики заметили, что на новом снимке следы на палубе и человек на заднем плане на серфе совпадают с прошлогодней фотографией.

«Кому нужны эти рисовки? Живите для себя, а не напоказ», – заявили хейтеры.

Впрочем, 44-летняя Яна Рудковская не стала отвечать фолловерам на замечания. Вероятно, продюсеру понравилась эффектная фотография из путешествия, и она без специального умысла снова разместила ее в профиле.

Некоторые поклонники продюсера и ее мужа считают снимок, достойным финала голливудского фильма.

Ранее Яна Рудковская продемонстрировала фигуру в купальнике. Продюсер убеждена, что женщина после 40 лет может выглядеть ухоженной и стройной, если приложить немного усилий.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

критика хейтеровобвинения в фотошопеЯна Рудковская

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Сети нашли «5 отличий» на новом снимке Яны Рудковской
Интересно?
Поделись с друзьями: