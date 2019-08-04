В Сети нашли «5 отличий» на новом снимке Яны Рудковской

Яна Рудковская дала своим подписчикам в Instagram повод для критики, опубликовав совместный снимок с мужем Евгением Плющенко на яхте. Внимательные фолловеры не поленились пролистать ленту продюсера вниз и заметили, что аналогичный снимок звезда уже публиковала в ровно год назад. Правда, тогда купальные костюмы и очки на Яне Рудковской и Евгении Плющенко были другого цвета. Это натолкнуло подписчиков на мысль, что знаменитость раскрасила свой снимок с помощью фотошопа и выдала его за новый кадр.

«Мне кажется, что уже в том году было такое же фото на яхте? Как-то надоедливо», – высказали мнение фолловеры.

Подписчики заметили, что на новом снимке следы на палубе и человек на заднем плане на серфе совпадают с прошлогодней фотографией.

«Кому нужны эти рисовки? Живите для себя, а не напоказ», – заявили хейтеры.

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Впрочем, 44-летняя Яна Рудковская не стала отвечать фолловерам на замечания. Вероятно, продюсеру понравилась эффектная фотография из путешествия, и она без специального умысла снова разместила ее в профиле.

Некоторые поклонники продюсера и ее мужа считают снимок, достойным финала голливудского фильма.

Ранее Яна Рудковская продемонстрировала фигуру в купальнике. Продюсер убеждена, что женщина после 40 лет может выглядеть ухоженной и стройной, если приложить немного усилий.