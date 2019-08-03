Тренд на естественность: Климова поделилась селфи без макияжа

Экс-супруга Гелы Месхи поделилась на личной страничке в Instagram свежим кадром. 41-летняя Екатерина Климова опубликовала «честное» селфи без макияжа, поддержав тренд на естественность. Так, актриса из сериала «Бедная Настя» отказалась от консилера, тональной основы, румян, помады и туши для ресниц. В одном из своих интервью Климова призналась: для нее красота — это здоровье кожи, волос и ногтей. Многодетная актриса не скрывает, что всему «наклеенному и накрашенному» она предпочитает натуральность.

У Екатерины есть 17-летняя дочь Елизавета Хорошилова. Девушка считает маму лучшим мотиватором. Ведь, родив четверых детей, она с легкостью привела фигуру в тонус с помощью ежедневных тренировок и аквааэробики.

В отношения с Игорем Петренко актриса родила двоих сыновей: 12-летний Матвей и 10-летний Корней с легкостью нашли общий язык с новой возлюбленной отца — Кристиной Бродской, которая подарила им трех младших сестренок: Софию-Каролину, Марию и Еву.

Вместе с Гелой Месхи Екатерина Климова воспитывала дочь Беллу, малышке три годика. Не так давно стало известно о том, что актриса ушла от мужа.

Блогер Елена Миро не сомневается, что супруги расстались из-за разницы в возрасте. Екатерина была на восемь лет старше своего возлюбленного. Сама Климова предпочитает не комментировать личную жизнь. Актриса сохранила дружеские отношения со своими экс-супругами. Так, Екатерина тесно общается с ювелиром Ильей Хорошиловой и Игорем Петренко. Кроме того, артистка смогла найти общий язык и с нынешней возлюбленной первого мужа — Еленой Бирюковой. Артистки вместе провели вечер в Санкт-Петербурге, пригласив на прогулку и Елизаветы.