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Климова провела уикенд в компании 17-летней дочери в Питере

Актриса старается находить время как на карьеру, так и на близких.

Климова провела уикенд в компании 17-летней дочери в Питере
Екатерина Климова (Фото: Лариса Кудрявцева/"ЭГ")

Актриса Екатерина Климова провела уикенд в компании 17-летней дочери Елизаветы в Санкт-Петербурге. На личной страничке в Instagram знаменитость поделилась свежим кадром, на котором она запечатлена вместе со старшей наследницей.

Елизавете не так часто удается проводить время наедине с мамой. Дома внимание Климовой рассеивается и на других детей. У актрисы подрастают: 12-летний Матвей, 10-летний Корней и трехлетняя Белла.

С Лизой, которую актриса родила в двадцать четыре года, Екатерина посещает салоны красоты и ходит на тренировки в спортзал. По словам Климовой, ее стихия — это вода. Дочка актрисы отдает предпочтение кардиотренировкам. Она может целый час провести на беговой дорожке и только потом отправиться в бассейн.

Примечательно, что Елизавета успела повидаться с отцом — Ильей Хорошиловым и выйти на вечернюю прогулку в компании мамы и мачехи. Климова поладила с нынешней возлюбленной первого мужа — актрисой Еленой Бирюковой.

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Гела МесхиЕкатерина КлимоваИгорь Петренко

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Климова провела уикенд в компании 17-летней дочери в Питере
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