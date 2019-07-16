Юлия Барановская вместе с детьми провела ночь в джунглях

В отличие от других звезд российского шоу-бизнеса, которые предпочитают нежиться на солнышке на пляже, Юлия Барановская выбрала куда более экстремальный отдых. Телеведущая вместе с детьми продолжает свое путешествие по Камбодже.

В этот раз бывшая супруга Андрея Аршавина рассказала о ночи, проведенной в диких джунглях. Телеведущая призналась, что путешествие было трудным, но с погодой им повезло — не было дождя, а то бы все семейство увязло в грязи.

Ночь в джунглях оказалась весьма необычной для городской жительницы Юлии и ее детей. Спали они в гамаках на водопаде.

«Ночевали мы в гамаках на водопаде) Рейнджеры развели костер и готовили овощи и мясо в бамбуковой посуде, которую срубили и сделали прямо на месте) Ночью просыпается лесная мафия джунглей и выходит на охоту. Поэтому, конечно, мы оставались в гамаках под присмотром рейнджеров», — рассказала знаменитость на своей странице в соцсети Instagram.

Утром их проводники пригласили отведать дичи, однако Юлия Барановская решила отказаться от такого завтрака.

Вместе с Юлией и ее детьми по Камбодже путешествует журналист Александр Телесов. Ранее в прессе появились слухи о том, что между Юлией и Александром есть нечто большее, чем дружба. В частности, в Сети появилась информация, что они даже сыграли тайную свадьбу в экзотической стране. СМИ ссылались на многочисленные совместные фото телеведущей и журналиста. Однако позже Барановская опровергла слухи и пообещала, что не будет скрывать факт свадьбы и уж точно не станет устраивать ее в джунглях.