Вылитый Мартин: Киркоров опубликовал свою детскую фотографию

В этом году сыну знаменитости исполнилось семь лет.

Филипп Киркоров выложил в сторис Instagram свой детский снимок. На нем он поразительно похож на собственного сына Мартина-Кристина.

Певец просто обожает отпрыска и регулярно подчеркивает их сходство. Кстати, фото, которое музыкант обнародовал в своем блоге, датировано 1975 годом. То есть в этот момент звезде семь лет, как и в настоящее время Мартину.

Сегодня Мартин активно занимается различными видами спорта, отдавая предпочтение футболу и теннису. Кроме того, мальчик увлекается восточными единоборствами. Известно, что сын короля российской эстрады учится в московском филиале известного футбольного клуба «Барселона».

Напомним, кроме Мартина, 52-летний певец воспитывает дочь Аллу-Викторию, которая на семь месяцев старше брата. Родились дети от разных суррогатных матерей в Соединенных штатах Америки. Их крестным отцом является телеведущий Андрей Малахов, крестной матерью – предприниматель Наталья Ефремова.