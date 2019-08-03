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Вылитый Мартин: Киркоров опубликовал свою детскую фотографию

В этом году сыну знаменитости исполнилось семь лет.

Вылитый Мартин: Киркоров опубликовал свою детскую фотографию
Филипп Киркоров/globallookpress.com

Филипп Киркоров выложил в сторис Instagram свой детский снимок. На нем он поразительно похож на собственного сына Мартина-Кристина.

Певец просто обожает отпрыска и регулярно подчеркивает их сходство. Кстати, фото, которое музыкант обнародовал в своем блоге, датировано 1975 годом. То есть в этот момент звезде семь лет, как и в настоящее время Мартину.

Филипп Киркоров 1975 год. Фото
Филипп Киркоров 1975 год/сторис instagram.com/fkirkorov/?hl=ru

Сегодня Мартин активно занимается различными видами спорта, отдавая предпочтение футболу и теннису. Кроме того, мальчик увлекается восточными единоборствами. Известно, что сын короля российской эстрады учится в московском филиале известного футбольного клуба «Барселона».

Напомним, кроме Мартина, 52-летний певец воспитывает дочь Аллу-Викторию, которая на семь месяцев старше брата. Родились дети от разных суррогатных матерей в Соединенных штатах Америки. Их крестным отцом является телеведущий Андрей Малахов, крестной матерью – предприниматель Наталья Ефремова.

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Вылитый Мартин: Киркоров опубликовал свою детскую фотографию
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