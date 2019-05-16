«В лобешник закатил»: сын Киркорова подрался с одноклассником, заступаясь за отца

Впервые за долгое время известный российский певец Филипп Киркоров дал развернутое интервью журналистам. Более того, артист показал свой дом и вообще многое, что интересовало журналиста – автора своего скандального шоу Ксению Собчак.

В разговоре со звездой Ксения поинтересовалась, не переживает ли Филипп о том, что его сына Мартина могут дразнить одноклассники. На это король поп-сцены отметил, что его дети могут постоять за честь отца при необходимости, и поделился одной из таких историй.

«Знаешь, в школе кто-то из учеников что-то ляпнул Мартину про папу — он как в лобешник ему закатал. Наш Мартин!» — гордо отметил певец.

К слову, СМИ уже писали о том, что наследник Киркорова увлекается различными видами спорта. Среди них теннис, футбол, восточные единоборства. А в этом году Мартин стал воспитанником московского филиала знаменитой «Барселоны».