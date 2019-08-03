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Екатерина Андреева подышала 100-градусным паром в Исландии

Телеведущая продемонстрировала, как местные жители укрепляют здоровье.

Екатерина Андреева подышала 100-градусным паром в Исландии
Екатерина Андреева испытала себя на прочность в Исландии. Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official/

Екатерина Андреева продолжает путешествовать по Исландии. 57-летняя телеведущая публикует видео- и фото-отчет из отпуска в Instagram, рассказывая о красотах местной природы и достопримечательностях. Так, знаменитость в шутливой форме поведала подписчикам о природных «банях эльфов и троллей», из которых валит 100-градусный пар.

По словам Андреевой, такой пар следует вдыхать, чтобы укрепить здоровье. Телеведущая не побоялась обжечься и максимально близко приблизилась к гейзеру.

«Им не снится рокот космодрома, они в нем живут. Эльфы с троллями баню затопили, людей на прочность проверяют. Не выдержишь их стоградусный и выше пар ты не их породы. Стой в сторонке и с почтением взирай. Пальцы не суй, а то сосиску сваренную мгновенно вытащишь», –рассказала звезда подписчикам.

Екатерина Андреева отметила, что купаться в таком источнике нельзя, можно получить серьезные ожоги. По словам телеведущей, местные жители дышат этими испарениями, а, также, чтобы укрепить здоровье, стараются чаще купаться в термальных банях с запахом серо-водорода.

Знаменитость призналась, что она относится к подобным «баням» с настороженностью и отнеслась к вдыханию паров без особого энтузиазма.

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Екатерина Андреевазвездный отдыхпутешествие

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Екатерина Андреева подышала 100-градусным паром в Исландии
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