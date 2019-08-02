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«Эндорфиновое впрыскивание»: Андреева поделилась впечатлениями от Исландии

Телеведущая дождалась момента, когда можно снова чувствовать себя счастливой, словно ребенок.

«Эндорфиновое впрыскивание»: Андреева поделилась впечатлениями от Исландии
Екатерина Андреева/instagram.com/ekaterinaandreeva_official/

Популярная телеведущая Екатерина Андреева весело проводит время в стране эльфов и троллей. По ее словам, в Исландии чувствуется дыхание Земли, ее выброс эмоций, немного смешной, немного ворчливо-пыхтящий и совсем не страшный.

«Бирюзовая вода надувается, как воздушный шар и… Ты долго ждёшь этого момента, а потом прыгаешь и радуешься, как ребёнок. И ты такой не один. Все вокруг испытывают одну эмоцию -радость. Смешанно-языковая толпа, вавилонское столпотворение. А эндорфиновое впрыскивание идёт прямо от гейзера в твои вены. И заряда от этого бирюзового пузыря хватает надолго», — написала Екатерина Андреева в Instagram.

В подтверждение своих слов знаменитость опубликовала видео с этим эффектом. «В общем, мы тут не под «мухой», а под гейзером ходим, довольные и веселые», — пояснила происходящее телеведущая.

До посещения долины гейзеров Андреева в полном альпинистском снаряжении вместе с подругой «штурмовала» местный знаменитый утес.

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Екатерина АндрееваИсландияэмоции

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«Эндорфиновое впрыскивание»: Андреева поделилась впечатлениями от Исландии
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