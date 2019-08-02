«Эндорфиновое впрыскивание»: Андреева поделилась впечатлениями от Исландии

Телеведущая дождалась момента, когда можно снова чувствовать себя счастливой, словно ребенок.

Популярная телеведущая Екатерина Андреева весело проводит время в стране эльфов и троллей. По ее словам, в Исландии чувствуется дыхание Земли, ее выброс эмоций, немного смешной, немного ворчливо-пыхтящий и совсем не страшный.

больше по теме Урок выживания: Екатерина Андреева показала свои походные навыки Телеведущая основательно готовится к поездке в холодную страну эльфов.

«Бирюзовая вода надувается, как воздушный шар и… Ты долго ждёшь этого момента, а потом прыгаешь и радуешься, как ребёнок. И ты такой не один. Все вокруг испытывают одну эмоцию -радость. Смешанно-языковая толпа, вавилонское столпотворение. А эндорфиновое впрыскивание идёт прямо от гейзера в твои вены. И заряда от этого бирюзового пузыря хватает надолго», — написала Екатерина Андреева в Instagram.

В подтверждение своих слов знаменитость опубликовала видео с этим эффектом. «В общем, мы тут не под «мухой», а под гейзером ходим, довольные и веселые», — пояснила происходящее телеведущая.

больше по теме Екатерина Андреева примерила в отпуске оригинальную соломенную шляпу Телеведущая наслаждается каникулами в Испании.

До посещения долины гейзеров Андреева в полном альпинистском снаряжении вместе с подругой «штурмовала» местный знаменитый утес.