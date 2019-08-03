Итальянские каникулы: Каменских вышла на прогулку в платье-халате

Еще в мае стало известно о том, что Анастасия Каменских вышла замуж за близкого друга, с которым ранее выступала дуэтом. 38-летний избранник певицы — украинский продюсер и исполнитель Алексей Потапенко, которого многие знают, как Потапа — рассказал о том, что они с Настей были вынуждены скрывать роман от прессы и поклонников. Даже после того, как музыкант расстался со своей первой женой Ириной, он не торопился афишировать связь с Каменских.

Сама Анастасия утверждает, что ей невероятно повезло с мужем. По словам певицы, ее избранник обладает теми качествами, которые выделяют его среди других мужчин. Исполнительница уверена, что каждый человек нуждается в поддержке своей второй половинке. В этом, по мнению певицы, и заключается смысл брака.

Сразу после свадьбы Анастасия Каменских и Потап отправились в свадебное путешествие. Однако влюбленным все-таки пришлось прервать отпуск из-за плотного концертного графика. Супруги поспешили вернуться в Киев.

Судя по свежим кадрам в микроблоге Каменских, певица с мужем решила порадовать себя «вторым» медовым месяцем. Молодожены проводят каникулы в Италии. Для прогулки с возлюбленным Анастасия примерила оранжевое платье-халат, собрав вьющиеся локоны в тугой узел на затылке. Свой наряд певица дополнила босоножками на шпильке.