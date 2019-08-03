Борисова рассказала о тревоге на круизном лайнере «Князь Владимир»

Телеведущая Дана Борисова в сторис Instagram рассказала о тревоге, которая произошла на круизном лайнере «Князь Владимир». Она путешествует на судне в обществе своей мамы и дочери. В один из дней на корабле, как казалось Дане Борисовой, произошел неприятный инцидент.

«Какая-то паника на корабле. Тревога. Что происходит?» — стала вопрошать звезда. В это время на лайнере люди стали надевать спасательные жилеты. Невооруженным глазом была видна суета. Кто-то из пассажиров лайнера подсказал Дане Борисовой, что это всего лишь учебная тревога, но она не поверила. «Готовимся к посадке в шлюпки», — заявила телеведущая взволнованным голосом.

К счастью, тревога и в самом деле оказалось учебной. Чуть позже Борисова сообщила об этом в соцсетях. «Ребята, это была плановая учебная тревога. Плановая. Все потренировались и пошли загорать», — заметила она.

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Отметим, что не так давно Дана Борисова рассказывала, что нашла постоянную работу телеведущей. Она с успехом прошла кастинг и собеседование. Куда конкретно устроилась звезда она пока не сообщала.