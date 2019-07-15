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Дана Борисова снимется в новом сезоне шоу «Пацанки»

Телезвезда раскрыла некоторые детали проекта.

Дана Борисова снимется в новом сезоне шоу «Пацанки»
Дана Борисова / global look press

Несколько лет популярная телеведущая Дана Борисова боролась с пагубными привычками. По словам звезды российского телевидения, уже два года она живет без запрещенных препаратов.

Теперь сама Дана будет помогать другим девушкам бороться с зависимостями, и произойдет это в четвертом сезоне популярного телешоу «Пацанки». Специально для съемок 43-летняя телеведущая улетела в Киев.

«На этот раз приехала на съемки для #пятница, подробности съёмок просили не разглашать. В новом сезоне реалити #пацанки4 будет жарко», — подписала Борисова снимки в Instagram из украинской столицы.

Однако в интервью изданию StarHit телеведущая все-таки раскрыла некоторые детали нового проекта. Так, Борисова будет наставницей для женщин и будет помогать им избавляться от зависимостей.

«Разумеется, не за бесплатно буду сниматься, но сумму гонорара назвать не могу», — сказала звезда российских телеэкранов.

Напомним, что ранее Дана Борисова побывала в Сочи, где она гостила в отеле продюсера Андрея Разина. Создатель группы «Ласковый май» разместил телеведущую в апартаментах Юрия Шатунова.

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Тэги:

"Пацанки"Дана БорисовазависимостьКиевновое телешоу

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Дана Борисова снимется в новом сезоне шоу «Пацанки»
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